Las autoridades no han hecho su tarea: H. Mora

Buenavista, Mich.

El fundador del primer grupo de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, considera que la suspensión de las fiestas patrias en este municipio y en el de Tepalcatepec envía el mensaje de que las autoridades no han hecho bien su tarea en seguridad.

En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), Mora Chávez afirma que la espiral de violencia irá en aumento, porque los gobiernos lo han permitido.

*¿Qué le deja que en los primeros dos municipios donde se levantaron las autodefensas no hubo fiestas patrias?

—Es la consecuencia todavía de los infiltrados, de que hubo personas que se aprovecharon del movimiento de autodefensas para su interés personal y se vino la violencia, que hasta ahora ha crecido más que nunca.

Creo que por eso se suspendieron las fiestas de septiembre en estos dos municipios, porque hay personas que siguen peleándose las plazas.

*¿La violencia está en espiral más que nunca?

—Lo que he visto [es] que da la impresión de que ha rebasado hasta al gobierno, aunque el gobierno dice que no, pero se ve que los ha rebasado y lo que más nos molesta a todos los ciudadanos es que las mismas personas que están dentro del gobierno han dicho quiénes son los delincuentes, los que están generando la violencia y lo que extraña es que no los detenga.

No sé por qué motivo sea, pero no lo hacen.

*¿Había algo qué celebrar?

—Pues deberíamos, como se ha hecho toda la vida, pero desafortunadamente en este momento no creo que haya nada qué celebrar.

Hay mucha violencia, muchas familias enlutadas, familias que se han ido de varios municipios, no nada más de estos dos, entonces ¿qué es lo que se va a celebrar?

*¿Qué mensaje envió a los mexicanos la suspensión de estas celebraciones?

—Que estamos ante unas autoridades que no han hecho bien la tarea, que han dejado que crezca la violencia y ese es el mensaje que yo creo que se está enviando.

Desafortunadamente hay quienes dicen que los delincuentes también son pueblo, pero ¿cómo van a ser pueblo esas personas si destazan vivos a jóvenes?

En lo único que estoy de acuerdo, tanto con el gobernador como con el presidente [de la República], es que dicen que la seguridad [es una tarea que] les corresponde.

Pero que nos la den, que le den seguridad a todos los mexicanos, y si ellos no tienen la capacidad o no quieren, es obvio que van a surgir las autodefensas.

Ahí es donde tiene que usar la inteligencia el gobierno: [decidir si] quienes forman la autodefensas son buenos o son malos.

*¿Ve a corto plazo un pueblo mexicano autodefendido en todo el país?

—En muchas partes. ¿Qué podemos hacer si tenemos gobiernos que no nos protegen?, pues tenemos que defendernos. Lo tenemos que hacer todos los mexicanos. No tenemos otro camino.

*¿Es defensa [de los ciudadanos], no es delincuencia?

—Tenemos que defendernos. Que algunos delincuentes se disfracen de autodefensas, es allí donde tiene que actuar el gobierno.

Pero no lo quiere hacer, entonces adelante, a defendernos cada quién como podamos.