Las autoridades de Veracruz protegen al Cártel de Sinaloa

En el video, un jefe de sicarios de "Los Cuatro Letras" interroga a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos-, y quien afirma que le fueron entregados cinco millones de pesos para reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa.

"Mi tío me contrato hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y cinco millones de pesos para que yo reclutará a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa".

HIZO CARRERA EN NUEVO LEÓN

Hugo Gutiérrez es el titular de SSP en Veracruz, en diciembre del 2018 fue contratado por el gobernador, Cuitláhuac García. Gutiérrez hizo carrera policiaca en Nuevo León, en un mando medio de la Secretaría de Seguridad en el norte del país, entidad donde fue señalado de solapar actividades ilícitas del Cártel del Golfo y de inventarse un doctorado en "Sistema Penal Acusatorio" en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología el cual nunca curso.