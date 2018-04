Las aguas del Rodhe entran a las casas

"El agua se filtró y no he podido trabajar aquí porque se está inundando, no he podido reparar autos". Santos Cruz.

La creciente del canal Rodhe mantiene preocupados a los vecinos de la colonia Ampliación Arcoíris pues este afluente comienza a desbordarse y a filtrar el agua a las viviendas.

Santos Cruz, es uno de los residentes afectados pues desde hace 15 días, el agua se filtró a una fosa donde realiza la reparación de automóviles.

"Aquí cambio los mofles pero el agua se filtró y no he podido trabajar aquí porque se está inundando, no he podido reparar autos".

Dijo que durante cada temporada de riego para los campesinos, el canal comienza a subir de nivel hasta que se desborda.

"La vez pasada se desbordó, el agua llegó hasta la calle y se inundó, esto sucede con cada temporada de riego".

Dijo que aunque el agua del canal apenas comienza a salir, temen que durante el regreso a clase de escuelas cercanas, las calles se encuentren inundadas.

"El aumento del nivel del canal dura como un mes más y se empieza a salir el agua. Yo pienso que hay que cerrar un poco la compuerta, algunos vecinos han levantado sus viviendas".