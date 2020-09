Las 12 series más destacadas de septiembre

Comienza una nueva —y atípica— temporada televisiva. Una en la que la ficción en abierto en Estados Unidos estará bajo mínimos y en la que la incertidumbre será la protagonista. Aun así, en un mes habitualmente lleno de estrenos, este año tampoco se queda corto y hay varios títulos jugosos. Además, falta que las cadenas generalistas españolas anuncien sus fechas: parece que este otoño saldrán a jugar títulos como Inés del alma mía, HIT, La valla y Madres. De todos los estrenos y regresos de septiembre ya confirmados (que puedes consultar en nuestro calendario), recomendamos dar una oportunidad a esta selección.

Skam

Última temporada de la adaptación española de la popular serie juvenil noruega. Poco a poco ha logrado hacerse un hueco entre un público que consume ficción de otra manera y ha sabido aprovechar la originalidad de su formato, con pequeños clips de vídeo y fotos que distribuyen sus cuentas oficiales a lo largo de la semana antes de convertirse en un episodio tradicional. En la cuarta y última entrega la historia se centra en Amira, la joven musulmana del grupo de amigas protagonistas, que vive el reto de permanecer fiel a sus creencias y costumbres en un mundo que la mira raro por llevar hijab.

¿Dónde y cuándo verla? Comienza el jueves 3 con su primer vídeo de la temporada. Sus episodios se pueden ver semanalmente en Movistar +.

The Boys

¿Qué pasa si los superhéroes no son tan buenos ni tan ejemplares como se les supone? La primera temporada de esta serie se ganó el favor de una legión de seguidores gracias a su combinación de humor negro, descaro y entretenimiento palomitero. Tras lo ocurrido en los capítulos anteriores, los personajes tienen que tratar de reagruparse y rehacer sus vidas ahora que The Boys y Los Supers se conocen un poco mejor, en unas tramas que mantienen ese toque gamberro y un tanto gore.

¿Dónde y cuándo verla? Amazon Prime Video ha cambiado la estrategia y en esta ocasión lanzará los tres primeros episodios el viernes 4 y el resto llegarán cada viernes para terminar el 9 de octubre.

Away

Hillary Swank es la protagonista de esta aventura espacial que, en esencia, es un drama familiar más convencional de lo que la propia serie se cree. La astronauta Emma Green es la capitana de la tripulación internacional de la primera misión a Marte, lo que obligará a los implicados a estar tres años separados de sus familias. En el caso de Emma, deja atrás a un marido ingeniero de la NASA (interpretado por Josh Charles) y una hija adolescente. Además, algunos de los miembros de la tripulación ponen en duda pronto su capacidad como líder. La emotividad y el drama están por encima de lo espacial, al menos en su arranque.

¿Dónde y cuándo verla? Se estrena en Netflix el día 4.

Upright

Un hombre viaja por el desierto de Australia transportando un piano para despedirse de su madre en estado terminal. Su camino se cruza por accidente con el de una adolescente que parece bastante enfadada con el mundo. Esta peculiar pareja es la protagonista de esta road movie, con un humor también bastante peculiar e incluso surrealista, protagonizada y escrita por el cómico y músico australiano Tim Minchin. Lo mejor es no esperar nada convencional de esta serie y dejarse llevar. Una propuesta muy interesante.

¿Dónde y cuándo verla? Arranca el lunes 7 en Sundance TV.

Raised by Wolves

Aunque Ridley Scott frecuenta el mundo televisivo como productor, este es su debut como director de una serie. Se pone a los mandos de los dos primeros episodios de esta historia de ciencia ficción protagonizada por Travis Fimmel que transcurre en un planeta aparentemente deshabitado en un tiempo en el que la Tierra ha sido destruida. Dos androides tendrán que criar y proteger a un niño, misión que se complica con la llegada de una colonia de humanos enfrentada por diferencias religiosas. La crítica estadounidense destaca su ambicioso arranque que se desinfla después. Al menos sus mimbres son interesantes. Habrá que ver.

¿Dónde y cuándo verla? TNT trae a España esta producción de HBO Max a partir del jueves 10.

Memorias de Idhún

El anime que adapta el bestseller de Laura Gallego ha hecho bastante ruido en las semanas previas a su lanzamiento por su polémico doblaje, criticado por algunos fans (y por la propia escritora) por primar los rostros mediáticos por encima de la experiencia como actores de doblaje (a excepción de Michelle Jenner, curtida en esas lides). En cinco episodios de media hora se recoge el argumento de La Resistencia, el primer volumen de la colección, donde Jack y Victoria luchan por detener a Kirtash, el asesino enviado por Ashran para acabar con los idhunitas. Más allá de polémicas previas, el veredicto lo dictarán los fans de la saga.

¿Dónde y cuándo verla? El jueves 10 en Netflix.

Una interesante propuesta que recupera el espíritu de los clásicos Estudio 1 de TVE y acerca el teatro a la televisión. Irene Escolar y Bárbara Lennie están detrás de la puesta en marcha de este proyecto que ha puesto en pie seis obras de teatro contemporáneo español de lo más variado. Los mariachis, Hermanas, Mammon, Todo el tiempo del mundo, Vania y Juicio a una zorra son los títulos que tienen en su reparto a actores como Carmen Machi, Israel Elejalde, Ariadna Gil, Luis Bermejo o las propias Irene Escolar y Bárbara Lennie. Una propuesta interesante y prometedora.

¿Dónde y cuándo verla? El 13 de septiembre en HBO España.

El tercer día

Su estreno estaba previsto para mayo pero la pandemia lo retrasó hasta este otoño. Jude Law y Naomi Harris son los protagonistas de esta miniserie dividida en dos partes, la primera protagonizada por él y la segunda, por ella. Sus dos personajes se sienten atraídos por una isla donde sus habitantes pretenden preservar sus tradiciones a cualquier precio. El guionista de Utopia, Dennis Kelly, es uno de los responsables de esta misteriosa serie, así que se puede esperar cualquier cosa de ella.

¿Dónde y cuándo verla? El martes 15 en HBO España.

We Are Who We Are

Luca Guadagnino ( Call Me By Your Name) debuta en la televisión dirigiendo los ocho episodios de esta historia sobre dos niños estadounidenses que viven en una base militar en Italia. Un joven tímido de 14 años se muda de Nueva York a una base militar en Véneto con sus madres, ambas en el ejército de EE UU. Allí conocerá a Caitlin y su grupo de amigos. Juntos exploran la montaña rusa que es ser adolescente, la propia identidad y el amor en esta pequeña isla estadounidenses en medio de Italia. Un drama intimista bastante prometedor.

¿Dónde y cuándo verla? Se estrena el día 15 en HBO España.

Ratched

Mildred Ratched, la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco por la que Louise Fletcher ganó un Oscar, es la protagonista de la nueva producción de Ryan Murphy (aunque su creador sea en realidad Evan Romansky). Sarah Paulson da vida a tan perturbador personaje, cuyas andanzas se siguen desde el momento en el que llega al hospital psiquiátrico Lucía, cuyo director pone en marcha procesos revolucionarios para tratar todo aquello que estaba entonces catalogado como dolencias mentales. Una especie de American Horror Story con música hitchcockniana y homenajes a los clásicos. Sharon Stone y Cynthia Nixon forman parte del reparto. Y de momento, hasta aquí podemos leer.

¿Dónde y cuándo verla? Los ocho capítulos se estrenan en Netflix el viernes 18.

Patria

Poco más podemos decir a estas alturas sobre una de las series españolas más esperadas de 2020 y que por fin verá la luz tras un recorrido bastante accidentado, rematado por un retraso de varios meses en su estreno por la pandemia. Es la historia de dos amigas y dos familias enfrentadas por el terrorismo de ETA. Una mirada a las heridas abiertas del pasado reciente español a través del drama familiar de Bittori y Miren, marcado por el asesinato del Txato. Se estrenará en el festival de San Sebastián. Y ya solo los tráilers apuntan muy alto.

¿Dónde y cuándo verla? El 27 de septiembre se estrena y llegarán nuevos episodios semanalmente.

Quiz

En septiembre de 2001, Charles Ingram hacía historia en la televisión británica y conseguía ganar el concurso ¿Quién quiere ser millonario? Sin embargo, algo hizo que saltaran las alarmas del concurso: ¿es posible que hubiera hecho trampas? En tres capítulos esta serie adapta una obra de teatro basada en hechos reales. Matthew MacFadyen interpreta a Ingram y Michael Sheen al presentador del exitoso programa en esta miniserie dirigida por Stephen Frears con su habitual buen hacer. Muy entretenida.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series emite los tres episodios los días 28, 29 y 30, sucesivamente. A partir del 30 estará disponibles completa bajo demanda.