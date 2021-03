Este domingo 28 de marzo inicia Semana Santa, la cual se celebra para recordar la Pasión de Cristo, la cual abarca desde su entrada a Jerusalén, la última cena y el viacrucis, hasta su muerte y resurrección, concluyendo el 3 de abril. Para que no te conformes con las películas que pasan año con año en la televisión abierta, te proponemos una decena de filmes inspirados en esta temporada.

Estas son las 10 películas de Semana Santa que debes ver:

1 Los Dos Papas

The Two Pope, 2019.

Director: Fernando Meirelles.

Actúan: Jonathan Pryce y Anthony Hopkins.

Historia: Muestra la relación entre el Papa Benedicto XVI y su sucesor, el Papa Francisco, dos de los líderes más poderosos de la iglesia católica.

Dato: Ambos actores fueron nominados en los premios de La Academia y en los Globos de Oro, pero no se llevaron las preseas.

2 La Pasión de Cristo

The Passion of the Christ, 2004.

Director: Mel Gibson.

Actúan: Jim Caviezel, Monica Bellucci y Maia Morgenstern.

Historia: Un joven carpintero llamado Jesús de Nazareth anuncia la llegada del "Reino de Dios", rodeándose de seguidores, hasta que es traicionado y entregado a Poncio Pilato, quien, para evitar un motín, lo condena a morir en la cruz.

Dato: Obtuvo el premio a la libertad de expresión en el National Board of Review, además de tres nominaciones en los Óscares.

3 María Magdalena

Mary Magdalene, 2018.

Director: Garth Davis.

Actúan: Rooney Mara, Joaquin Phoenix y Chiwetel Ejiofor.

Historia: María busca una nueva forma de vida, por lo que se une a un movimiento social a pesar del rechazo de su familia.

Dato: Recibió tres nominaciones en los Premios de Cine Australiano.

4 De Dioses y Hombres

Of Gods and Men, 2010.

Director: Xavier Beauvois.

Actúan: Lambert Wilson, Michael Lonsdale y Olivier Rabourdin.

Historia: Ocho monjes de la Orden del Císter cohabitan con musulmanes armónicamente en un monasterio, hasta que una ola de violencia se apodera de la región. Sin embargo, no piensan abandonar su hogar.

Dato: Recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes; además, de tres Premios César, considerados los Óscares en Francia.

5 Ben-Hur

Ben-Hur, 2016.

Director: Timur Bekmambetov.

Actúan: Jack Huston, Toby Kebbell y Morgan Freeman.

Historia: Cuando el príncipe Ben-Hur es acusado de traición por su hermano adoptivo Messala y condenado a la esclavitud en las galeras, decide ir en busca de venganza, pero encontrará su propia redención.

Dato: Esta versión cinematográfica no fue tan bien recibida como la de 1959, estelarizada por Charlton Heston, la cual está disponible en Amazon Prime Video. Compáralas.

6 El Mesías

The Young Messiah, 2016.

Director: Cyrus Nowrasteh.

Actúan: Adam Greaves-Neal, Sean Bean y David Bradley.

Historia: Jesús tiene 7 años de edad, cuando él y su familia salen de Egipto para regresar a Nazareth. Mientras crece, va descubriendo su destino como el Hijo de Dios.

Dato: Basada en el Best Seller de Anne Rice, el cual puedes conseguir en formato electrónico, de venta en Gandhi.

7 La Última Tentación de Cristo

The Last Temptation of Christ, 1988.

Director: Martin Scorsese.

Actúan: Willem Dafoe, Harvey Keitel y Barbara Hershey.

Historia: Jesús decide atender la llamada de Dios, pero en el camino deberá enfrentarse con una tentación que podría hacerlo flaquear en su misión de salvar a la humanidad.

Dato: Scorsese fue nominado al Óscar como Mejor Director, lamentablemente no se llevó la estatuilla. Sin embargo, sí ganó en los National Board of Review como una de las 10 mejores películas del año.

8 Pablo, el Apóstol de Cristo

Paul, Apostle of Christ, 2018.

Director: Andrew Hyatt.

Actúan: Jim Caviezel, James Faulkner y Olivier Martínez.

Historia: Lucas arriesga su vida al entrar a Roma para visitar a su amigo Pablo, quien está preso, condenado a muerte. Ambos lucharán contra el emperador para hacer valer el Evangelio de Jesucristo y difundir su mensaje al mundo.

Dato: Fue ganador en los Premios Christopher, el cual se entrega a los productores, directores y escritores de libros, películas y especiales.

9 La Resurrección de Cristo

Risen, 2016.

Director: Kevin Reynolds.

Actúan: Joseph Fiennes, Tom Felton y Cliff Curtis.

Historia: Clavius tiene la misión de investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús, un predicador nazareno crucificado, ante los rumores sobre su resurrección.

Dato: El filme fue nominado en los Movieguide Awards, reconocida entrega de premios para el entretenimiento cristiano y familiar.

10 Los Últimos Días en el Desierto

Last Days in the Desert, 2015.

Director: Rodrigo García.

Actúan: Ewan McGregor, Tye Sheridan y Ayelet Zurer.

Historia: Provacado por la deshidratación y el cansancio, Jesús tiene un encuentro con el Diablo, quien busca tentar al exhausto viajero.

Dato: A pesar de ser bien recibida por la crítica, sólo obtuvo una nominación en los California on Location Awards, los cuales tendrán una nueva edición en noviembre de este año.

Este listado de películas son las que se pueden ver en streaming o adquirir en formato DVD y Blu-Ray. Lamentablemente, hay muchas que vale la pena recomendar, pero no se encuentran disponibles, por lo que quedan fuera de Las Básicas.