Las 10 Básicas del 2019

1 El Irlandés

The Irishman. EU, 2019.

Dirige: Martin Scorsese.

Actúan: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci.

Frank Sheeran es un anciano ex golpeador de la mafia, que recapitula su vida haciendo hincapiÈ en escenas claves de su existencia, como su participaciÛn activa en la desapariciÛn del famoso lÌder obrero Jimmy Hoffa.

2 Varda por Agnés

Varda par Agnés. Francia, 2019.

Dirige: Agnés Varda.

Con: Agnés Varda, Sandrine Bonnaire, Hervé Chandés.

La vida de una de las más célebres cineastas del mundo, Agnés Varda, es narrada a través de imágenes y fragmentos de video, las cuales llevan al espectador del cine a la fotografía y luego al arte contemporáneo, en un recorrido que revela la historia de su cine y su legado.

3 Parásitos

Gisaenchung. Corea del Sur, 2019.

Dirige: Bong Joon Ho.

Act?an: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Ho.

Ki-taek y su familia sobreviven a duras penas en un sótano. Sin dinero y sin trabajo, se fijan en la rica pero ignorante familia de los Park, en la que se infiltran para obtener ingresos y estatus social.

4 Guasón

Joker. EU, 2019

Dirige: Todd Phillips.

Actúan: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz.

Arthur Fleck es un hombre que, de una u otra manera, ha sido segregado por la sociedad. Humillado constantemente, planea vengarse de aquellas personas que lo han llevado a una situación límite.

5 Dolor y Gloria

España, 2019.

Dirige: Pedro Almodóvar.

Actúan: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz.

Salvador Mallo es un cineasta que vive el declive de su carrera en el cine. Aquejado de dolores intensos, intenta reencontrarse con el protagonista de una de sus cintas de mayor éxito, lo que detona una cascada de memorias que van de su infancia a su juventud en el Madrid de los 80.

6 Había una Vez en Hollywood

Once Upon a Time... in Hollywood

EU, 2019.

Dirige: Quentin Tarantino.

Actúan: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Los Ángeles, 1969. Una estrella de televisión venida a menos y su doble de acción buscan trabajo en la escena fílmica de Hollywood, mientras intentan darle sentido a sus vidas. De forma paralela, la joven Sharon Tate llega a la ciudad como preámbulo a un episodio sangriento.

7 Tristeza y Alegría en la Vida de las Jirafas

Tristeza e Alegria na Vida das Girafas. Portugal, 2019.

Dirige: Tiago Guedes.

Actúan: Maria Abreu, Miguel Borges, Túnan Quito.

Girafa es una niña que crece educada por su padre viudo en Lisboa. Cuando la crisis económica hace que su padre cancele la suscripción a Discovery Channel, Girafa busca ayuda con la única persona que puede resolver su problema: el Primer Ministro de Portugal.

8 Tres Rostros

Se Rokh. Irán, 2019.

Dirige: Jafar Panahi.

Actúan: Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei, Jafar Panahi.

Marziyeh es una joven actriz a la que sus padres no permiten ir a estudiar al Conservatorio de Teatro de Teher·n, por lo que graba un video pidiendo ayuda. El corto es visto por la famosa actriz Behnaz Jafari, quien recluta al cineasta Jafar Panahi para tratar de convencer a los padres de la chica de dejarla actuar.

9 Largo Viaje Hacia la Noche

Diqiu Zuihou de Yewan. China, Francia, 2019.

Dirige: Bi Gan.

Actúan: Jue Huang, Wei Tang, Hong-Chi Lee.

Lou Hongwu vuelve a su aldea natal tras 12 años de ausencia. Al recorrer sus calles, la memoria de una hermosa joven le inspira a buscarla, pero en esta travesía se mezclan recuerdos, realidad, fantasía y el propio deseo de encontrarla.

10 El Peral Silvestre

Ahlat Agaci. Alemania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Francia, Macedonia del Norte, TurquÌa, Suecia, 2019.

Dirige: Nuri Bilge Ceylan.

Actúan: Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Hazar Erg¸cl¸.

Tras graduarse, un escritor inédito vuelve a su pueblo natal con el objetivo de encontrar patrocinadores para publicar su primer libro, sin embargo, además de tratar de resolver este dilema, debe enfrentar la ludopatía de su padre.