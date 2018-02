Larry Nassar está en más líos de nueva cuenta

Larry Nassar, el ex médico deportivo acusado de agredir sexualmente a más de 150 mujeres y niñas, será confrontado nuevamente por decenas de víctimas mientras enfrenta otra condena de prisión por molestar gimnastas, esta vez en un club élite de Michigan dirigido por un entrenador olímpico.

La jueza Janice Cunningham ha reservado varios días para aproximadamente 60 personas que desean enfrentarse a Nassar o que se lea su declaración en el tribunal.



La audiencia que comenzará el miércoles podría desarrollarse de la misma manera que una audiencia la semana pasada en otro condado que terminó con Nassar siendo sentenciado a 40 a 175 años de prisión, lo que un juez diferente describió como la firma de la "sentencia de muerte'' del médico.



La práctica de permitir que los acusadores hablen, incluso si no están atados directamente a un caso, ha suscitado dudas sobre la equidad. Pero los abogados dicen que las declaraciones de la víctima probablemente representen un pequeño riesgo en la apelación, especialmente desde que Nassar se declaró culpable, accedió a permitir las declaraciones y se espera que obtenga otra larga sentencia de prisión como parte de su trato con los fiscales.



"Si obtienes lo que esperabas, entonces realmente no puedes argumentar que tenías prejuicios de ninguna manera", dijo Margaret Raben, ex líder de una asociación de abogados de defensa criminal de Michigan.