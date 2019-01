Largas filas para pasar al otro lado

Regional.- En los diversos puentes internacionales de la región, el aforo vehicular ha tenido un notable incremento durante las vacaciones de navidad y año nuevo, y ello se ha notado en el aforo vehicular.

Como un elevado porcentaje de residentes de las ciudades fronterizas, si no es que la mayoría, tienen familiares que habían en los Estados Unidos, principalmente en las comunidades del Valle de Texas, es muy común que aprovechen los días o semanas de asueto para visitarlos.

Pero también, otro alto porcentaje cruza hacia ambos lados de la frontera, para realizar compras, aprovechado los especiales de la temporada.

Sin embargo, en donde más llama la atención es en Díaz Ordaz, en donde se forman enormes filas de personas que esperan a que les toque su turno en el chalán, para desplazarse y llegar hacia cualquiera de los dos extremos.

Durante las vacaciones, se han formado largas filas de vehículos con la intensión de cruzar y tardar el menor tiempo posible, para asegurar el regreso, antes de que el ferry, suspenda el servicio a las 15.45, cuando se realiza la llamada "última chalanada" del día.

El hecho de que no exista un puente internacional en Díaz Ordaz, no significa que no haya una gran afluencia de vehículos que espera cruzar hacia ambos lados de la frontera, de hecho, por el chalán, diariamente cruzan más unidades que por algunos puentes internacionales,

De hecho, se afirma que por esta puerta a la patria, en base al aforo vehicular, cruzan más unidades que por el puente internacional Falcón, que se localiza en Nueva Ciudad Guerrero.

Por el chalan, en ocasiones circulan más residentes del Valle de Texas, que llegan a la ciudad, no solo para visitar familiares, sino también para realizar compras en establecimientos comerciales, como son las tiendas de abarrotes, farmacias o solicitar consultas médicas y odontológicas.

Comparado con los honorarios que cobran los doctores en el vecino país, en Díaz Ordaz, al igual que en el resto de las ciudades de México, las consultas son mucha más económica, lo mismo que los medicamentos y demás insumos, lo que representa un imán para quienes vienen a hacer rendir sus dólares.

De acuerdo a testimonios de personas que ayer hacían fila para cruzar por el chalán, comentaron que en estas fechas, se hacen filas hasta por casi dos horas, lo que para muchos vale la pena esperar porque en ocasiones hacerlo por Camargo o Reynosa, les resulta contraproducente, porque además de la gasolina que utilizan, invierten tiempo en el traslado y en ocasiones, las líneas son igual o más extensas.

Con motivo de las vacaciones de la navidad y año nuevo, el aforo vehicular aumentó por el cruce del chalan, debido a que muchos de los usuarios, son familias originarias de Díaz Ordaz, pero que actualmente hacen sus vidas en Houston, San Antonio, Chicago o ciudades del norte de la Unión Americana, pero que aprovechan el asueto para pasar la navidad y el año nuevo, con sus seres queridos y amistades de la infancia o juventud.

Y aunque a diario la afluencia vehicular es importante por este cruce internacional, durante ésta temporada se incrementa, porque tradicionalmente muchas familias toman sus vacaciones para disfrutarlas con sus seres afectivos y también para aprovechar las especiales en los comercios o efectuar alguna consulta médica.