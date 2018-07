Larga y dolorosa espera

"Mi hija ahorita se queja de dolores fuertes de cabeza, está perdiendo la vista, no puede dormir y no tiene medicamento porque los doctores no saben qué es lo que tiene´´ Son las palabras de Anabel Gutiérrez una madre reynosense que en mayo llevó a su hija Lizbeth de 18 años a revisión por un caso de sinusitis que fue diagnosticado como un tumor en el rostro, la menor requiere una biopsia y operación que oscila entre los 90 mil pesos.

"Me hablan de la escuela y me dicen que se siente mal, pensamos que era sinusitis porque ella siempre padeció eso pero resulta que al llegar con el doctor particular nos dicen que no, que es un tumor que se está desarrollando en su carita, que necesita un estudio de biopsia y una operación para la cual no tenemos dinero".

Para solucionarlo llegó a la Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad con el primer diagnostico que indicaba que Lizberth requería una biopsia urgente "El médico familiar me envío con un especialista y nos dijo que nos podía atender pero que necesitaba ese estudio para saber exactamente que tipo de tumor tenía mi hija si era maligno o benigno".

En la institución no tenían los equipos por lo que la enviaron al Hospital Regional 270 "Ahí me tuvieron 3 días en espera, fue necesario que yo hablará con el director para que me hicieran caso, cuando por fin me atendieron me dijeron que no tenían las maquinas tampoco que me tendrían que enviar a Monterrey pero que antes necesitaría el pase de la clínica 33 para podernos ir y regresar con la biopsia" Ese mensaje fue recibido el 28 de junio y hasta la fecha, Anabel y su familia sigue en la incertidumbre.

"Hemos acudido en varias ocasiones para que nos den el pase por lo menos 2 veces por semana, esta última fue ayer jueves me citó el doctor Rivas y me dijo que si lo esperaba al terminar una reunión que tenía me iba a atender y mi sorpresa fue que llegue lo esperamos un par de horas y la secretaria me dijo que no había fecha y que me diera una vuelta hasta comenzar la próxima semana".

Su voz se quiebra al relatar que Lizbeth no asiste a la escuela desde hace un par de meses, que sus compañeros han organizado venta de alimentos caseros y bingo para juntar dinero que pueda apoyarla con los gastos de su operación "Me duele mucho verla como esta y no poder hacer nada, es desesperante que las instituciones que uno paga no sirvan cuando las necesita".