La quema su novio por celos; trasladan a la menor a Texas

Monterrey, México (10 junio 2017).- En su declaración formal ante el Ministerio Público, Karla Berenice Huerta Izquierdo, de 16 años, ratificó que fue su pareja quien le prendió fuego el domingo pasado.



Ayer la menor fue trasladada a Texas para iniciar su recuperación, pero antes acusó formalmente a su novio de agredirla tras una discusión que empezó por celos.



"Él me quemó por celoso", declaró la menor ante el Fiscal, aseguró su madre, Rosalinda Izquierdo.



Según la mujer, Karla explicó que Miguel Ángel Zendejas Aldama, de 18 años, tuvo un arranque de celos porque ella mantenía conversaciones en Facebook con otros jóvenes.



La menor indicó en su declaración que tras una larga pelea su pareja la corrió de la casa que él comparte con su hermana, en la Colonia Valle Sur, en Juárez, a donde Karla llegó a vivir el año pasado.



"Declaró que metió su ropa en una bolsa para regresar con nosotros", dijo la madre de familia: "Contó que ya se iba pero él le arrebató la bolsa, subió a la placa, la mojó con un líquido y le echó un cerillo.



"Empezaron a pelear de nuevo, Karla dijo que fue ahí cuando le echó el líquido a ella y después el cerillo", agregó.



En llamas, Karla gritó por ayuda y bajó de la placa por una escalera que está en la parte frontal del domicilio, mientras que su pareja la seguía mojando la espalda con el líquido, aparentemente un solvente.



"Quiso salirse de la casa, pero el portón tenía el candado puesto", continuó la mujer.



"Luego dice que se tiró al suelo, que él no hizo nada para ayudarla".



Una vecina que escuchó los gritos de auxilio intentó entrar para ayudarla, pero al no poder abrir el portón corrió a su casa desde la que jaló una manguera con la que mojó a Karla.



Por el ataque, la menor resultó con quemaduras de de segundo y tercer grado en el 55 por ciento del cuerpo.



Con el apoyo de la fundación Michou y Mau ingresó por la tarde al Hospital Shriners, en Galveston, en donde la someterán a varias operaciones para injertarle piel.



Una fuente cercana al caso agregó que Zendejas Aldama no ha sido detenido, pero que se está integrando una carpeta de investigación sobre el caso.



Agregó que, en su declaración, Zendejas Aldama aseguró que fue Karla quien se causó las quemaduras.