Lapuente pide un técnico local

Ciudad de México.- Tras la eliminación de la Selección Mexicana, en los octavos de final del Mundial, las expectativas quedaron lastimadas, y hubo quienes prefieren pensar con cabeza fría, la continuidad del seleccionador Juan Carlos Osorio.

"De eso sí no me meto por ahora... yo ya he dicho que siempre he preferido que sea un mexicano [quien dirija a la Selección]. Vamos a ver qué sucede con Osorio", dijo Manuel Lapuente, ahora director deportivo de Lobos BUAP.