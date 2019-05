Lanzó Isaac la ´joya´ de pitcheo

Mérida, Yucatán

Cada actuación que ha tenido el lanzador Isaac Martínez en la Universiada Nacional ha encandilado a todos sus oponentes por brillar de forma descomunal y ayer no fue la excepción al tirar pelota de 11 entradas completas para guiar a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la semifinal.

Isaac, mejor conocido en el equipo como la "Joya", en la ronda de los cuartos de final se adueñó de la loma de los disparos para derrotar a los Venados de la Universidad Marista de Mérida.

El abridor de Sierra Chiquita es de carácter tranquilo pero al recetar el out 33 por la vía del ponche festejó en grande junto a sus compañeros.

"Yo ya me sentía cansado, ya había lanzado el lunes y lo traía hinchado pero gracias al terapeuta ha estado bajando lo hinchado y ya en la novena entrada ya no podía más pero yo quería ganar el juego y me esforcé para ganar el juego", comentó el as de la rotación.

El universitario se llevó la victoria ante los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en labor de siete episodios en la que recetó siete chocolates, permitió tres imparables, dos rayitas y regalo un pasaporte.