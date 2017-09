Lanza U2 nuevo tema

Monterrey, N.L.

U2 estrenó ayer el tema “The Blackout”, que forma parte de su próximo álbum de estudio, Songs of Experience.

La agrupación publicó la canción en su Facebook oficial junto con un video oficial en blanco y negro que, según el sitio u2gigs.com, fue filmado el 28 de julio en Amsterdam.

Aunque ésta es la primera pista publicada del nuevo álbum, no es su primer sencillo. Ese título le corresponderá a “You’re The Best Thing About Me”, tema que estará disponible la próxima semana.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento de Songs of Experience, pero U2 prometió ofrecer más detalles del proyecto el 6 de septiembre.

La banda irlandesa actualmente se encuentra en un descanso de su gira Joshua Tree Tour 2017, que reanudará este domingo en Detroit, Michigan. Entre sus paradas se encuentran dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, el 3 y 4 de octubre.