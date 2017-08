Lanzará Netflix serie sobre encuentro Kate-'Chapo'

Cd. de México.- Netflix lanzará la serie biográfica Cuando Conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo, basada en la experiencia de la actriz al entrevistar junto a Sean Penn al capo para la revista Rolling Stone.



La serie, que llegará a la plataforma este 20 de octubre, cuenta con Kate como protagonista y productora ejecutiva.

"Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa. Ahora vuelvo pero en una historia real, mi realidad, mi verdad. Este proyecto contará el inicio, el por qué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico", señaló Del Castillo.



La historia para streaming fue creada por 25/7 Productions y Kate del Castillo Productions. Entre los productores ejecutivos se cuenta también a David Broome y Yong Yam.



"Estoy extremadamente emocionado de participar en la saga más sorprendente de cuando la vida supera la ficción, una historia envuelta en un núcleo de asuntos políticos y sociales complejos. Me siento muy honrado de que Kate me haya dado la oportunidad de contar su verdad", dijo David Broome, creador la serie.



El director de la producción es Carlos Armell.



El 9 de enero del 2016 Rolling Stone publicó la entrevista que hizo el actor Sean Penn en un encuentro que sostuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en octubre de 2015, en México.



El contacto entre el histrión estadounidense y el entonces fugitivo, de acuerdo a Penn, fue Kate del Castillo. Desde que se dio a conocer la reunión en medios, la actriz, quien tiene doble nacionalidad, no ha regresado a su País natal.