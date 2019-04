Lanzarán en octubre memorias de Prince

Cd. de México.

Las memorias que Prince dejó inconclusas antes de su muerte, en 2016, serán publicadas el próximo 29 de octubre en el libro The Beautiful Ones, informó Rolling Stone.

"The Beautiful Ones es el relato profundamente personal de cómo Prince Rogers Nelson se convirtió en el Prince que conocimos: la historia real de un niño que absorbe el mundo que lo rodea y crea una persona, una visión artística y una vida, antes de los éxitos y la fama que lo definió", dijo Random House, editorial que publicará el material, en un comunicado.



El intérprete de "Sing O' The Times" reveló que estaba trabajando en sus memorias en marzo de 2016, semanas antes de su muerte, el 21 de abril.



La agente literaria Esther Newberg dijo que para complementar el manuscrito de 50 páginas que quedó incompleto, se incluirán fotos inéditas, recortes y cartas escritas a mano, proporcionadas por la agencia del cantante, Prince Estate, además de que se incluirá el boceto original de la canción "Purple Rain".



La introducción será proporcionada por el escritor Dan Piepenbring.