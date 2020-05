Lanzará Lady Gaga nuevo álbum el 29 de mayo

Tras suspender el lanzamiento original de su nuevo disco debido a la pandemia del coronavirus, Lady Gaga anunció que su sexto álbum de estudio saldrá a la luz el 29 de mayo.

"Chromatica", que iba a salir en un principio el 10 de abril, incluye colaboraciones con Ariana Grande, Elton John y Blackpink, y el sencillo "Stupid Love", que alcanzó la posición No. 5 de la lista Hot 100 de Billboard.

Varios artistas han postergado lanzamientos debido a la pandemia, entre ellos Luke Bryan, Dixie Chicks, Alanis Morissette, HAIM y Kehlani. Cientos de giras también han sido canceladas o pospuestas.

El último álbum de Gaga de larga duración fue "Joanne", de 2016. En 2018 la cantante y compositora lanzó la banda sonora de "A Star Is Born" ("Nace una estrella"), que le mereció cuatro premios Grammy además de un Oscar por la exitosa canción "Shallow".

"Chromatica" calificará para las nominaciones al Grammy de 2021. Las canciones y discos lanzados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto del 2020 son elegibles.

Los éxitos de Gaga incluyen "Just Dance", "Poker Face", "Bad Romance", "Born This Way" y "Million Reasons".