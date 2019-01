Lanzará Cardi B nuevo disco en 2019

Cd. de México.

La cantante dio a conocer a sus seguidores a través de un chat de Instagram Live que se encuentra en el trabajo de su nueva producción, la cual presentará durante este año.

"Por supuesto que habrá un álbum en 2019. Espero poder terminar mi álbum casi al mismo tiempo que salió Invasion of Privacy , pero no sé qué tan posible será porque creo que voy a estar extremadamente ocupado". dijo la interprete en un video capturado por WorldStarHipHop.



Cardi B logró posicionar todas las pistas de su álbum debut, Invasion of Privacy, que fue lanzado en abril de 2018, como Oro y Platino.