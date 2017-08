Lanza Pumas ultimátum a Gastón Silva

A través de una carta, de la que la Liga MX ya tiene conocimiento, los Pumas le solicitan al jugador uruguayo que se presente en la Ciudad de México en un plazo que no exceda las 48 horas.



El defensa charrúa tendría que acudir a las instalaciones del equipo para formalizar el precontrato que tiene firmado con el conjunto universitario.



En esta carta también le solicitan que no firme ningún papel con el Club Independiente de Avellaneda, ya que podría hacerse acreedor a alguna sanción por incumplimiento.



También le piden no divulgar las condiciones económicas del acuerdo firmado con el cuadro universitario.



Por su parte la madre de Silva, Patricia Perdomo, quien funge como su representante, dijo al programa "A Fondo" que se transmite en Uruguay, que su hijo nunca firmó el contrato federativo y que Pumas y Torino fueron los que acordaron la transferencias, y que faltaba el visto bueno del zaguero.



"Cuando Pumas recibió el fax o mail de Torino le cambió toditas las condiciones al jugador, entonces él decidió no viajar", dijo la progenitora del jugador.



Perdomo reiteró a Pumas que si va a tomar acciones legales lo haga en las instancias correspondiente y que no siga dañando la imagen de su hijo a través de las redes sociales.



"Pumas emitió un comunicado tratando de dañar su imagen. Lo único que logra es crear un círculo mediático, ya que no se le están dando los resultados deportivos. Usan a Gastón para eso. Pases de jugadores se caen todos los días. No tienen que darle color y no nos prestamos para este circo", arremetió la mujer.