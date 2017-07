Lanza Pumas oferta por el defensa uruguayo Gastón Silva

Medios italianos indicaron que hay una oferta en la mesa por el jugador para adquirirlo de manera definitiva.

CalcioMercato indicó a través de su publicación digital que el jugador está analizando esta opción y tomará una decisión en breve.



Silva, de 23 años, se desempeña como central y lateral izquierdo. Debutó en el Defensor Sporting Club, en 2014 fue fichado por el Torino de Italia y el año pasado fue enviado al Granada para darle minutos de futbol y fogueo.



Ha sido convocado a la Sub 17, Sub 20 y Sub 22 de su país.



Tiene dos campeonatos de Liga con el Sporting, uno en 2012 y otro en 2013.



La directiva de Pumas está a la espera de la respuesta del jugador, la cual podría darse en las próximas horas para que el defensor se convierta en el sexto extranjero del equipo.



Tras la salida de Darío Verón, el vicepresidente deportivo, Sergio Egea, dijo que le darían la opción a la gente de cantera, pero luego de la baja de Matías Britos se abrió la oportunidad de adquirir a este joven.