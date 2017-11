Lanzan novedoso servicio de ‘Lit Kit’. Promueven la alfabetización

McAllen, Tx.- La biblioteca pública de McAllen ha creado una novedosa herramienta denominada el ‘Kit Iluminado’ para fomentar la alfabetización entre los más pequeños, así como en los adultos.

A través de ‘Lit Kit’, los titulares de la tarjeta de membresía tendrán acceso a 20 kits de iluminación diferentes que contienen todo lo necesario para llevar a cabo un club de lectura propio. Estos kits incluyen hasta 16 títulos del mismo libro. Una guía de discusión del club del libro y otros materiales.

“Sabemos que los clubes de lectura son muy, muy populares en este momento. Tenemos algunos en nuestra biblioteca, y es genial cuando las personas acuden a ellos, pero algunas personas quieren tener un club de lectura en su biblioteca. Es posible que deseen compartir una copa de vino o tomar un té o un café mientras leen. Los kits encendidos se pueden sacar en calidad de préstamo hasta por seis semanas”, explico Kate Horan, directora de la biblioteca pública de McAllen.

Agregó Horan que los kits iluminados pueden están disponibles solo en la biblioteca principal. La biblioteca ya ofrece clubes de lectura para la comunidad. Son un servicio popular y concurrido.

“Ahora estamos ofreciendo Lit Kits para expandir el alcance de la biblioteca y facilitar las discusiones de los clubes de lectores en toda la ciudad. Nuestro objetivo es facilitar a los interesados el comienzo de un club de lectura y ofrecer a los clubes de lectura existentes una amplia selección de títulos para su disfrute y uso”.

Un total de 20 kits iluminados estarán disponibles e incluyen títulos populares como The Alchemist de Paulo Coelho, To Kill a Mockingbird de Harper Lee y The Storyteller de Jodi Picoult. Una lista completa de los libros disponibles en este programa pueden visitar el sitio web de la biblioteca.