Lanzan cerveza con Trump vestido de mariachi

Cd. de México.- Dos cerveceros mexicanos y uno estadounidense unieron sus destrezas para lanzar Amigous Cerveza y demostrar al Presidente Donald Trump que el muro fronterizo que pretende levantar no impedirá que los dos países sigan produciendo en conjunto la popular bebida espumosa.



El elixir artesanal, aseguran sus creadores, no sólo ha seducido a clientes por su sabor que combina el amargo de las cervezas estilo New England Indian Pale Ale con el toque dulce del mango, sino por su particular etiqueta: Trump vestido del típico traje de mariachi.



Amigous fue creada por Epic Brewing de Estados Unidos, Error de Diciembre y Casa Cervecera Cru Cru -que se fabrica en Ciudad de México- para protestar por la forma en que el presidente estadounidense se refirió en el pasado a los mexicanos como criminales.



"Nosotros sabíamos que una etiqueta de Trump iba a ser controversial, pero se vendió excepcionalmente rápida (la cerveza)", dijo Luis Enrique de la Reguera, director general de Cru Cru.



La bebida, ideada poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, comenzó a ser producida en mayo y en la primera semana fueron vendidas mil 200 botellas de 355 mililitros y 400 litros en barril, una cifra que sorprendió a sus creadores porque era la totalidad del lote.



"La bardita (valla) jamás impedirá que ambos países sigan haciendo cervezas asombrosas en conjunto", dice la etiqueta trasera de las botellas y agrega que busca demostrar que Trump -quien en la caricatura usa una hebilla con una esvástica- debería estar "en un manicomio y no en la Casa Blanca".