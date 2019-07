Lanzan tráiler del filme de suspenso psicológico "The lighthouse"

México, 30 Jul.-

Luego de obtener el Premio de la Quincena de Realizadores en el pasado Festival de Cannes, este martes se dio a conocer el tráiler de The lighthouse, un thriller psicológico dirigido por Robert Eggers, y con los papeles principales de Robert Pattinson y Willem Dafoe.

Filmada en 35 milímetros, y en blanco y negro, el filme muestra a Dafoe, un farero que comienza a envejecer, pero su tranquilidad se ve alterada cuando un acontecimiento sobrenatural llega proveniente de la costa, el cual tendrá relación con algunos de los mitos marinos más conocidos.

Con una duración de 1:45 minutos, el avance deja ver a Pattinson como un novato en el oficio de farero, mientras que el veterano Dafoe se muestra como una especie de instructor para el joven.

Robert Pattinson se dio a conocer gracias a su interpretación de "Cedric Diggory" en el filme Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), pero más tarde logró reconocimiento mundial por su papel de "Edward Cullen", en La Saga Crepúsculo, producción que se realizó entre 2008 y 2012.

El actor estadunidense de cine y teatro, Willem Dafoe, ha sido nominado al Oscar en la categoría de mejor actor por la película At Eternity's Gate (2018).

Ha participado también en filmes como To Live and Die in L.A., Platoon, Nacido el 4 de julio, La última tentación de Cristo, Mississippi Burning, El paciente inglés, Spider-Man, y El aviador, entre otros.

Entre 2007 y 2008, Robert Eggers dirigió dos cortometrajes y luego trabajó como diseñador de producción en varias películas, series y cortometrajes. En 2015, hizo su debut como director con la película La bruja, basada en su propio guion, cuyo estreno fue en el Festival de Cine de Sundance 2015.