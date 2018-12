Lanzan tráiler de ´Teen Spirit´

Ciudad de México

El primer tráiler de la película "Teen Spirit", protagonizada por Elle Fanning, hermana de la actriz Dakota Fanning, ya está en redes sociales.

En la cinta, que marca el debut cinematográfico del director Max Minghella, se cuenta la historia de Violet, una tímida adolescente que aspira a escapar de su pequeño pueblo y hacer realidad su sueño de cantar.

Con la ayuda de su mentor, Vlad, participará en un concurso local en el que pondrá a prueba su integridad, talento y ambición. El adelanto muestra escenas donde Violet mostrará su resistencia, pues la competencia será demandante y tendrá que cantar desde el corazón.

El filme contará con una banda sonora pop, de la que destaca "Dancing on my own", de la cantante sueca Robyn, con la que audiciona Violet.

El elenco del filme está conformado por Elle Fanning, Rebeca Hall, Zñatko Burci y Agnieszka Grochowska. La producción corre a cargo de Fred Berger ("La La Land").

La menor de las Fanning ha participado en películas como "Super 8", "Maléfica", "Un Zoológico en Casa" y "Yo soy Sam y como actriz de doblaje en la cinta animada "Mi Vecino Totoro".