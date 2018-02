Lanzan el tema ‘Pray for me’

Ciudad de México

El cantautor y productor The Weeknd y el rapero Kendrick Lamar unieron su talento para lanzar Pray for me, sencillo que formará parte del soundtrack de Pantera negra, la nueva película de Marvel Studios.

Los reconocidos cantantes, ganadores de varios Premios Grammy, ya habían colaborado con anterioridad en el tema Sidewalks, del álbum multiplatino de The Weeknd, Starboy.

En esta ocasión trabajaron también con Anthony Top Dawg Tiffith, quien junto a Lamar, fue el encargado de crear la banda sonora de la cinta de Ryan Coogler, quien les hizo llegar sus necesidades musicales para la película.

Black Panther The Album está conformado por 14 temas, entre los que destacan: Black Panther, interpretado por Kendrick; All The Stars de Lamar y SZA; The Ways, de Khalid y Swae Lee; Opps, con Vince Staples; y I Am de Jorja Smith.

Pantera negra, protagonizada por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan y Lupita Nyong’o, se estrenará en México el 16 de febrero.