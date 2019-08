Lanzan teaser de la segunda temporada de ´La Casa de las Flores´

Ciudad de México

Paulina de la Mora no se anda con rodeos. Como la responsable de mantener en pie a su familia, no tiene problemas en soltar amenazas, que si bien son particularmente pausadas, no pierden firmeza. Así se observa en el primer adelanto de "La Casa de las Flores", contenido mexicano de Netflix que estrenará próximamente su segunda temporada.

En su cuenta oficial de Twitter, la serie creada por Manolo Caro publicó un video consistente en un único plano, en el que el personaje de Cecilia Suárez deja un peculiar mensaje de voz desde su celular.

Tal parece que Paulina de la Mora está dispuesta a todo con tal de recuperar aquello de lo que su familia fue privada. Si ya concluyeron la primera temporada, seguramente reconocen para quién es dirigida esa advertencia y por qué motivo.

RECAPITULACIÓN

Con el encarcelamiento de Ernesto de la Mora, la familia pasa las de Caín para reunir el dinero suficiente y así pagar las deudas que el patriarca heredó de su amante muerta. Sin embargo, ese efectivo termina siendo robado por Diego, el asesor financiero. Tras el hurto, Virgina de la Mora decide vender el negocio familiar para liberar a su esposo. Para la continuación de la historia y con la florería en peligro de ser demolida, Paulina seguramente querrá comprarla nuevamente con el dinero que Diego plagió, por lo que a él se dirigen sus amenazas en el nuevo avance.

El adelanto no confirma una fecha para el regreso de "La Casa de las Flores" a Netflix. Al reparto se sumaron actores como Mariana Treviño, Flavio Medina y Eduardo Casanova.