Lanzan su versión de ´Después que te perdí´

Ciudad de México.

El cantante español Enrique Iglesias lanzó una nueva versión del tema "Después que te perdí" con el fenómeno del trap Jon Z, en el que explora los sonidos de la música urbana.

La canción original del rapero puertorriqueño describe lo que tuvo que hacer el artista para enfrentarse a sus demonios interiores y salvar su matrimonio con Shakira Z, el amor de su vida y su mejor amiga desde que eran estudiantes.

A través de un amigo en común, Enrique Iglesias escuchó la versión original de "Después que te perdí", que actualmente acumula más de 10.1 millones de vistas en YouTube y supera los 1.2 millones de reproducciones en Spotify.

Posteriormente, Iglesias, quien afina los últimos detalles de su próximo álbum, contactó personalmente al artista puertorriqueño para crear la nueva versión de la canción, así como el video, se informó en un comunicado.

Me encanta cuando consigo escuchar una canción que me enamora de inmediato. En este caso, Jon Z compuso el tema, ¡y me emociona ser parte de ello!", afirmó Enrique durante la filmación de su video musical, en Fairplay, Colorado.