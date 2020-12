Lanzan Shakira y Black Eyed Peas video

La colaboración musical, que se dio a conocer hace meses como parte del más reciente álbum de la agrupación, Translation, es una mezcla de inglés y español, y en menos de dos horas ya contaba con cerca de 500 mil reproducciones.

"Nuevo video, 'Girl Like Me' con los Black Eyed Peas! Me divertí mucho con esto, espero que les encante verlo así como nosotros disfrutamos grabarlo", escribió la colombiana en Instagram.

En varias escenas del video, la intérprete de "Ojos Así" aparece con un look ochentero realizando una coreografía entre aeróbics y champeta, esa música que se hizo viral tras su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón 2020.

"Quiero una chica como Shakira, esa latina está rica, quiero una chica que sepa vivir y que viva la vida", dice parte de la canción.

El álbum de Black Eyed Peas cuenta con otras colaboraciones con latinos como Maluma, Ozuna, Nicky Jam, Piso 21 y Becky G.