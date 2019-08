Lanzan primer tráiler

Ciudad de México.-

Ya está aquí el primer teaser tráiler del reboot de ¿Le temes a la oscuridad? y te causará los mismos escalofríos que cuando eras pequeño.

Fue en enero cuando se anunció que habría un remake de esta serie sobre 'la Sociedad de la Medianoche', un grupo de adolescentes que todas las noches se reunía en el bosque a contar historias de terror.

ADELANTO LIBERADO

Después se anunció el elenco y hoy, por fin, Nickelodeon liberó el primer teaser tráiler de la versión 2019 de 'Are you afraid of the dark?'.

En este primer avance vemos a los contadores de historias reunidos alrededor del fuego. Sus rostros se intercalan con imágenes de payasos, zombies y otros personajes terroríficos.





Este revival del programa que no nos dejó dormir en la infancia llegará en forma de una miniserie de tres episodios que concentrarán las mejores y más aterradoras historias del club de la medianoche.

El reparto estará encabezado por Sam Ashe Arnold (Gavin), Miya Cech (Akiko), Tamara Smart (Louise), Jeremy Taylor (Graham), Lyliana Wray (Rachel) y Rafael Casal (Mr. Tophat).

Aún no hay fecha exacta para el estreno del nuevo Are You Afraid of The Dark?, pero se espera que llegue en Octubre de 2019, justo a tiempo para Halloween.