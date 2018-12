Lanzan póster del reinicio de "Hellboy"

Para anunciar el primer trailer de la reaparición de "Hellboy" en el cine, la producción lanzó un segundo póster donde se ve al personaje con los cuernos largos y llamas al centro.

En tonos rojos y negros, con la figura de la creación de Mike Mignola al centro, el cartel es la punta de lanza para avisar a sus seguidores y amantes de los comics que el próximo 20 de diciembre se dará a conocer las escenas de la cinta que se estrenará el 12 de abril del 2019.

Con la leyenda: "Demons Have Demons Too", (Los demonios también tienen demonios) la cinta que estelarizan David Harbour (Hellboy), Milla Jovovich (The Blood Queen) e Ian McShane (Profesor Bruttenholm) ha dado mucho de qué hablar, ya que los fanáticos del Demonio Rojo se mantienen escépticos porque la comparan con las dos películas que realizó Guillermo del Toro y con el personaje que encarnó Ron Perlman.

Sin embargo, esta nueva cinta está respaldada por Mignola en el guión y Andrew Cosby, quienes crearon al ser del infierno más agresivo y con los cuernos largos para darle el toque diferente de las primeras cintas.