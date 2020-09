Lanzan, otra vez, huevos a Gerardo Noroña en Hidalgo

Ciudad de México.

Por segunda ocasión en una semana, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, fue atacado por un grupo de personas que le lanzó huevos, pero ahora en Singuilucan, Hidalgo.

"Noroña, no te queremos aquí", gritó alguien al momento de que los huevos fueron lanzados contra él.

En la transmisión en vivo que compartió el legislador en su cuenta de Facebook se observa que los asistentes al evento se avalanzaron contra el grupo que atacó a Fernández.

"No los agredan, no los agredan, regrésenme, no los agredan, no caigan en la provocación", sostuvo, "tomen sus asientos, no sirve de nada, a eso venían, a provocar, a que se disolviera la reunión".

"Vinieron a aventar huevos y esta vez venían tan aterrados que no acertaron ni uno, vienen a echarme huevos, si yo les presto", agregó.

El diputado del PT narró que es la segunda vez que sufre un ataque de esa naturaleza y acusó al Gobernador del Estado, Omar Fayad, de pagar para que este tipo de acciones se ejecuten en su contra.

"Atrás está Omar Fayad, Gobernador del Estado, a él lo hago responsable", dijo en el evento al que acudió para respaldar la candidatura de Ana Luz Arista por la Alcaldía.

El pasado 20 de septiembre, otro grupo de personas lanzó huevos y tomates al diputado en Huichapan, Hidalgo; por los hechos Fernández levantó una denuncia.