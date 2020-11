Lanzan operativo contra tortillerías

La Procuraduría Federal del Consumidor en Reynosa realizará un monitoreo para ver los incrementos en los productos básicos como la tortilla, para vigilar que no haya alzas injustificadas.

Oscar Torre Gomez, director de zona noreste de Profeco señaló que sí se ve un aumento injustificado, van a solicitar información para ver la justificación que ellos argumentan, ya que señalan que ha aumentado la harina.

"No hay un incremento oficial en el tema de la tortilla, vamos a revisar los precios, pero la tortilla no es un precio controlado, pero es un alimento básico y se van a estar monitoreando para que no sea exagerado y que se justifique, no vamos a permitir que en estos momentos por la pandemia se quieran aprovechar de la situación", dijo.

El responsable de Profeco zona noreste, recalcó que van a ver el precio, porque si es un 20 por ciento sí será un costo elevado.

"El 20 por ciento será un incremento altísimo, si esta en 18 pesos estaríamos hablando en 21 o 22 pesos, ya son números muy altos", recalcó.

La Profeco Reynosa, estará realizando la próxima semana el precio de la tortilla, ante la inquietud que ya se ha estado presentando, ya que se había dicho que en diciembre iba aumentar, pero algunos negocios ya aplica y venden en 19 y 20 pesos.