Lanzan nuevo tráiler

La batalla entre unos seres que se mantenían dormidos es inminente. Mientras se escucha "Somewhere over the rainbow", los humanos son testigos del caos y el horror, al ver que países enteros son destruidos. Pero lo mejor o lo peor podría venir y es así que Warner Bros lanzó un nuevo tráiler de "Godzilla: King of the Monsters".

Durante el corto, se puede ver cómo los seres humanos son destruidos por Mothra, Rodan y King Ghidorah, monstruos rivales clásicos de la historia de Godzilla, quien se encargará de ayudar a la humanidad en detenerlos.

En el elenco que forma dicha cinta se encuentran Millie Boby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Charles Dance, entre otros.

La película, dirigida por Michael Dougherty, será estrenada el próximo 31 de mayo y podría ser la punta de lanza para ver la tan esperada batalla del dinosaurio contra King kong.