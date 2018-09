Lanzan Nintendo "Let´s Go Pikachu & Eevee"

Cada vez está más cercano el lanzamiento de los títulos "Pokémon: Let´s Go Pikachu!" y "Pokémon: Let´s Go Eevee!", y Nintendo no quiere dejar pasar la oportunidad de darle un extra a los fans de la franquicia, por lo que la gran N anunció la llegada de una Switch edición especial con motivo de ambos títulos.



Por medio de un video publicado en el canal oficial de Nintendo, podemos ver más de cerca el diseño de la consola, la cual tendrá un precio de 399 dólares e incluirá un estampado trasero especial, con las siluetas de Eevee y Pikachu, dos Joy-cons con los colores de ambos Pokémon, una base personalizada con los diseños de estas criaturas para conectarla a la tv, el mando Poké Ball Plus para aumentar nuestra inmersión en el juego y una copia digital ya sea "Let´s Go Pikachu" o "Let´s Go Eevee".



Este paquete estará disponible a partir del próximo 16 de noviembre, acompañando al lanzamiento de ambos juegos.