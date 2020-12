Lanzan disco con temas navideños

Ciudad de México.

Danna Paola, Sebastián Yatra, Morat y Luis Fonsi, entre otros artistas, participan en el disco navideño "Feliz Christmas", el cual contiene varios villancicos.

"Feliz Christmas" reúne a algunos de los artistas del momento que gracias a su música y talento han conseguido un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo, entre ellos Danna Paola y Sebastián Yatra, quienes ponen su toque especial a cada tema navideño.

El disco está disponible en todas las plataformas y algunas de las canciones que forman parte de él son "All I want for Christmas is you", "Let it snow", "Have yourself a Merry Little Christmas", "Jingles Bells", "Silent Night" y "Last Christmas".