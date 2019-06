Lanzan canción nunca antes escuchada de Freddie Mercury

Una canción nunca antes oída del difunto vocalista de Queen Freddie Mercury salió a la luz el jueves.

Universal Music dijo que el tema, "Time Waits for No One", se grabó originalmente en 1986 para el álbum conceptual del musical "Time" con el músico Dave Clark.

También se lanzó un video musical de la canción con imágenes hasta ahora inéditas de la actuación de Mercury, grabada en abril de 1986 en el Teatro Dominion de Londres.

Mercury murió de una neumonía relacionada con sida en 1991, a los 45 años. El cantante fue objeto de la superexitosa película biográfica "Bohemian Rhapsody", que le mereció a Rami Malek el Oscar al mejor actor.

El filme también ganó Premios de la Academia a la mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor edición.