Lanzan campaña para reactivar el turismo

South Padre Island, Tx.

En un esfuerzo por informar a los visitantes de la continuidad del compromiso con la salud y el bienestar durante la reapertura al turismo, la ciudad de South Padre Island lanzará la jornada "SPI Cares!" Campaña.

El turismo es uno de los motores de la economía de la isla que recibe cada año cerca de cinco millones de viajeros en sus playas y parques.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 la cerró y paralizó el turismo.

Este programa comenzará el lunes 11 de mayo, junto con la recuperación de la isla, está exhortando a las empresas locales a participar en la campaña de reactivación de la economía.

La campaña junto con el mensaje "So Safe, So Healthy, So Padre", permite a las empresas compartir con los visitantes los pasos específicos que están tomando para mejorar la seguridad de todos.

La campaña comparte la continuación de las medidas que los negocios están tomando para mantener a los visitantes seguros, incluyendo limpieza hacia y por encima de los estándares del estado y de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, alentando al personal y a los visitantes a usar máscaras, practicar el distanciamiento social e higiene regular durante la temporada de verano y en el futuro.

Como parte del esfuerzo, las empresas han sido invitadas a asumir el compromiso SPI Cares, comprometerse con la seguridad de los visitantes y empleados.

Los negocios participantes recibirán una calcomanía como parte del compromiso.

El Departamento de Salud del Condado Cameron también trabajo en conjunto con la ciudad y la Oficina de Visitantes en la recopilación de la información sanitaria.

Sin dejar de lado la seguridad sanitaria.