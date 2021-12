Lanzan campaña contra cuarta ola Covid

La campaña se estará llevando a cabo en centros comerciales, cines, teatros, restaurantes y lugares públicos en todo el estado; el encargado del área agregó que meses atrás se observó que en el noventa porciento de los casos confirmados se comprobó la presencia de la variante Delta del virus SARS-CoV 2, por lo cual, tras la irrupción de la nueva variante Ómicron hace tan solo unas semanas atrás se espera un incremento en contagios.

"Europa ya tiene algunos países con restricciones y no queremos llegar a eso, el Gobierno del Estado no quiere restringir otra vez los negocios pero sí tenemos que cuidarnos, lo que nos cuidemos ahora nos va a ayudar para no tener problemas a inicios del año", cabe recordar que entre mediados del mes de diciembre de 2020 y el quince de enero de este año se registró un incremento del 116.67 por ciento como consecuencia de las posadas y fiestas, "es algo difícil de pronosticas pero lo más viable es que sí... después del movimiento de diciembre fue cuando tuvimos la segunda oleada".

Terán Lara recordó que actualmente nos encontramos mejor preparados para la pandemia ya que se cuenta con más de mil 300 registros de establecimientos, y cerca de 700 negocios con distintivos de ´Establecimiento Seguro´ colocados en todo el estado, "Europa nos lleva dos meses y medio de anticipo en la pandemia y nos hemos comportado de una manera muy parecida, y ahorita ya hay algunos países con restricciones".