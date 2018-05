Lanzan campaña ´Click It or Ticket´. Departamento de Transporte de Texas

Edinburg, Tx.- Con 929 pares de tenis "fantasma" como fondo, el número de víctimas que murieron en 2017, por no usar el cinturón de seguridad, el Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, anunció en Edinburg, de manera oficial, su campaña anual "Click It or Ticket", para hacer conciencia sobre el uso del cinto de vida.

Como parte de esta campaña, oficiales de diferentes agencias de la ley en Texas incrementarán sus esfuerzos de vigilancia para detectar conductores que no usen el cinto de seguridad, del 21 de mayo al 3 de junio próximos.

El uso del cinturón de seguridad en todo el estado ha aumentado a casi el 92 por ciento, según las autoridades, sin embargo, 929 personas murieron el año pasado en las carreteras de Texas por no usarlo, destacándose que el 57 por ciento de esos accidentes ocurrieron en la noche.

Autoridades del TxDOT, señalan que incluso una vida perdida, porque alguien no usó el cinturón de seguridad, es demasiado.

EXTERNAN. Más de 900 personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos durante el 2017 por no usar el cinturón de seguridad.

DATOS

Durante el 2017, el distrito Pharr del TxDOT, que agrupa gran parte del Valle del Río Grande, registró 83 accidentes vehiculares, en los que las víctimas sufrieron lesiones fatales o graves, destacando 35 muertos y 59 lesionados graves.

"Abrocharse el cinturón es el único paso más eficaz que los conductores pueden tomar para protegerse en un choque", declararon las autoridades de esta agencia, quienes afirman que usar el cinturón de seguridad reduce el riesgo de morir en un accidente en un 45 por ciento, en un vehículo de pasajeros, y hasta un 60 por ciento en una camioneta.