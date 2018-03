Lanza video

La cantante estadunidense Pink, ícono del pop internacional, lanza el video musical Whatever you want, en el que se ve el detrás de cámaras en el estudio, ensayos de gira y apariciones promocionales para su álbum Beautiful trama, así como material personal de ella y su esposo Carey Hart a través de los años.

Mediante un comunicado se informó que la parte estadunidense de su gira con 48 fechas se agotó completamente, cuando el disco salió a la venta en otoño pasado.

Ciudad de México