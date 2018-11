Lanza Trump advertencia a demócratas; serán indagados si lo investigan

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si los demócratas piensan investigarlo en la Cámara de Representantes, que tendrá mayoría de legisladores de dicho partido tras las elecciones de ayer, los republicanos se verán obligados a indagarlos desde el Senado.

"Si los demócratas piensan que van a desperdiciar el dinero de los contribuyentes investigándonos a nivel de la Cámara de Representantes, nos veremos obligados a considerar la posibilidad de investigarlos por todas las filtraciones de información clasificada, y mucho más, a nivel del Senado. ¡Dos pueden jugar ese juego!", escribió el Mandatario en Twitter.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

Un día después de las elecciones legislativas intermedias, el republicano indicó también que la de este martes fue una gran victoria y lanzó a quienes, dijo, no le dan crédito, su típica frase de noticias falsas.

"Aquellos que trabajaron conmigo en esta increíble elección de mitad de periodo, que abarcan ciertas políticas y principios, lo hicieron muy bien. Los que no lo hicieron, ¡se despiden! ¡Ayer fue una gran victoria, y todo bajo la presión de medios hostiles y desagradables!", añadió en la red social.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

"A cualquiera de los expertos o parlantes que no nos dan el crédito adecuado para esta gran elección de mitad de periodo, sólo recuerden dos palabras: ¡NOTICIAS FALSAS!", subrayó.

To any of the pundits or talking heads that do not give us proper credit for this great Midterm Election, just remember two words - FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

Asimismo, en sus mensajes aseguró que recibió felicitaciones de naciones extranjeras que están esperando acuerdos comerciales.

"Recibí tantas felicitaciones de tantos por nuestra gran victoria anoche, incluso de naciones extranjeras (amigas) que me estaban esperando, y con la esperanza, de acuerdos comerciales. ¡Ahora todos podemos volver al trabajo y hacer las cosas!", indicó tras la jornada electoral.