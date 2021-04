Lanza tema de 45 minutos

El grupo de rock se unió a la aplicación de meditación y sueño Headspace para hacer el tema "Memories of the Age of Anxiety".

La aplicación ofrece herramientas de meditación para controlar el estrés, la pérdida de sueño, la concentración mental y la ansiedad diaria. La canción instrumental forma parte de la nueva playlist Focus, la cual fue creada por el cantante John Legend.