Lanza sus besos

Ciudad de México.

Inquieta y arriesgada son dos de las palabras que podrían definir a la cantante brasileña Anitta, quien apelando a su naturaleza intrépida decidió que su quinto disco de estudio Kisses no se lanzaría sencillo por sencillo, sino todas las canciones al mismo tiempo —junto con sus respectivos videos—, para mostrarle al mundo todas sus facetas.

Sacar todas las canciones con todos los videos al mismo tiempo es una idea nueva y muy arriesgada, mucho. Primero pensé en esto porque va a ayudar a la gente a comprender los tipos de Anitta más fácilmente, segundo, a mí me encanta intentar cosas nuevas, sé que con esto no vamos a tener la misma atención, sino que va a estar repartida en 10. Decidí no elegir una porque todas tienen potencial, estudiamos cada canción y ver con qué región y con qué tipo de público combinaba. Fuimos separando la identidad de cada canción para encontrarle su público.

No esperamos números tan gigantes como cuando lanzamos una sola canción, pero me encanta hacer las cosas diferentes, de una manera artística, no pensando en los números, sino en entregar un trabajo lindo de calidad y con concepto para el público", dijo Anitta.