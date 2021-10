Lanza su perfume

Ya es costumbre que Billie Eilish cause revuelo con cada paso que dé. Tras el lanzamiento de su segundo disco “Happier than Ever”, cada proyecto, portada de revista y concierto de la cantante estadounidense recibe una respuesta abrumadora en redes sociales y el lanzamiento de su perfume no fue la excepción.

En menos de 42 minutos, la fotografía con la que anunció su nuevo producto logró más de un millón de “me gusta” en Instagram.