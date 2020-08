Lanza su línea de cubrebocas

A lo largo de su carrera Niurka Marcos ha cosechado una gran número de fans que la siguen a donde quiera que vaya, y siempre recuerdan sus icónicas frases, pero ahora "la mujer escándalo", decidió lanzar una línea de cubrebocas que le hace frente a la pandemia de coronavirus con sus honestos mensajes.

La colección de cubrebocas lavables lleva por nombre "Niurka x Happy" y se encuentra integrada de 6 modelos diferentes que tienen sus icónicas frases plasmadas en la parte delantera de las mascarillas. En ellas podemos encontrar algunas como "Tú no eres vedette", "Te quisiste lucir", "I´m sorry for everybody" y la que no puede faltar: "¿Bailas?"

EMOCIONADA

Visiblemente emocionada, la cubana anunció en su cuenta de Instagram el lanzamiento de estos productos. ¿Acaso no te gustaría decirle a la emergencia sanitaria... "Chocaste con el muro de Berlín"? Pues ahora será una realidad, recuerda que siempre debes usar un cubrebocas para salir a la calle, así que estos son ideales para decirle a la pandemia que canceló algunos de tus planes: "Te vi, pero te ignoré".