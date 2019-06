Lanza ´Solo Manzanero´

Ciudad de México

La razón principal por la que Aranza y Armando Manzanero se unieron para lanzar un nuevo disco fue el amor, el amor que para ellos, es motor de vida. Ambos ofrecieron un mini concierto en Plaza Loreto para dar a conocer algunos de los 14 temas que conforman "Solo Manzanero".

"Aunque no me vean todos los días en la tele ni me escuchen todos los días en la radio, no he dejado los escenarios ni un solo momento, y uno de los responsables es este señor, que me regaló un clásico que todo el tiempo suena en la radio: 'Dime' (de la telenovela Mirada de Mujer)", dijo la cantante luego de ofrecer su voz, sus historias y bromas con los presentes.

EXCELENTE DUPLA

Aranza y Manzanero se conocieron cuando ella interpretó la canción de la telenovela de Azteca, y desde entonces han tenido una gran amistad. Ella también dio voz a "Vivir a destiempo", tema principal de una telenovela con el mismo nombre. Manzanero agregó que esta producción también fue una buena oportunidad para dar a conocer temas que estaban guardados, y qué mejor que hacerlo con una voz como la de la originaria de Chihuahua.

"A punto", "Ese es problema tuyo" y "De un bolero a un danzón", son algunas de las canciones del disco que ya se encuentra a la venta.

LA MÚSICA DEBE HACER SENTIR

Antes de firmar discos a los asistentes, Aranza aseguró que para ella lo primordial a la hora de cantar y de concebir una canción es la letra, más en una época donde las letras suelen ser lo menos importante.

"Me parece vital, en realidad yo no concibo una canción sin escuchar la letra, sin que me saque un suspiro", por ello, aplaudió el trabajo de artistas como Manzanero. En cuanto a las demás canciones, comentó.

"Esa música (carente de buenas letras) yo no la reconozco como tal, la música es otra cosa, se hizo para sentir, para apasionarse, para muchas otras cosas", expresó.

Aranza participó en realities como Alcanzar un Estrella y posteriormente Desafío de Estrellas. En la producción musical de "Aranza solo manzanero se encuentran Julio Quevedo y Emmanuel Ortiz.