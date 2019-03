Lanza sencillo ´Still on my mind´

Ciudad de México.

Después de cinco años de ausencia, la cantante británica Dido, está de regreso para deleitar con su talento, y presenta un nuevo sencillo "Still on my mind", que se desprende del material discográfico homónimo, listo para publicarse el 8 de marzo.

"Es una canción para América de cierta forma. Viví ahí por un rato y me encantó, pero quería regresar a casa. Aún hay parte de mí que extraña la grandeza, el espacio y la libertad. Es un país en el que puedes aspirar a algo más grande que tú mismo de una forma realmente cariñosa", dijo la intérprete sobre la melodía.

El nuevo álbum se caracteriza por tener cuerdas sintuosas y un mensaje reflexivo. Se grabó en Inglaterra, en conjunto con Rollo Armstrong, hermano de la también compositora, señala un comunicado.

Para promocionar dicho material, la intérprete de temas como "White flag" y "Thank you", saldrá de gira este 2019. El tour comenzará en la ciudad de Praga el 5 de mayo, visitará Paris el 19 de mayo y Nueva York el 19 de junio, entre otras ciudades.