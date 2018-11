Lanza sencillo de su nuevo álbum

Madrid, España

Imagine Dragons siguen alimentando las expectativas de sus millones de fans presentando el viernes Machine, un poderoso single de adelanto de su nuevo álbum, Origins.

El repertorio de Origins, a la venta el 9 de noviembre, incluye las canciones Natural, Boomerang, Machine, Cool Out, Bad Liar, West Coast, Zero, Bullet in a Gun, Digital, Only, Stuck, Love, Birds, Burn Out y Real Life.

Origins será el cuarto álbum del grupo estadunidense después de Night Visions (2012), Smoke + Mirrors (2015) y Evolve (2017).