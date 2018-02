Lanza revista contra el acoso sexual

La publicación llamada "In Her Own Words" ("En Sus Propias Palabras") muestra a modelos como como Paulina Porizkova, Sailor Brinkley-Cook, y Robyn Lawley, completamente desnudas, con palabras grabadas en sus cuerpos, como 'feminismo', 'naturaleza' y 'creatividad'.

"Estoy emocionada por este movimiento porque siento que las cosas van a cambiar para mejor", dijo MJ Day, editora de la revista desde la primavera pasada, a Vanity Fair.



La edición surge como apoyo al movimiento #MeToo con el cual, en redes sociales, mujeres de todo el mundo comenzaron a denunciar el acoso y el abuso sexual, luego que se dieran a conocer múltiples acusaciones de comportamiento sexual inapropiado en la industria del entretenimiento.