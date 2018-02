Lanza PRI lista de diputados y senadores

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer la lista de los aspirantes a diputados federales y senadores de mayoría; es decir, que tendrán que hacer campaña y ganar un espacio en el Congreso de la Unión, ya que cumplieron con los requisitos estatutarios del partido.

En la lista de los aspirantes a la Cámara Alta destacan la líder del Movimiento Territorial del PRI, Lorena Martínez; el ex director del ISSSTE, José Reyes Baeza; la ex diputada federal Beatriz Pagés Llergo. También se encuentran la diputada federal, Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, así como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros.

También figuran en la lista de precandidatos el ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña; por Guanajuato Bárbaro Botello, ex alcaldesa de León, y Manuel Añorve, por Guerrero. Por Hidalgo va la candidata Nuvia Mayorga, la ex comisionada para la Atención a Grupos Indígenas, cercana al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Para el Estado de México, el ex coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiróz, por Tabasco el ex gobernador Manuel Andrade y por Veracruz Juan Nicolás Callejas.

La lista incluye 71 aspirantes al Senado de la República y 454 para la Cámara de Diputados. Por la Cámara Baja destaca la presencia de la senadora con licencia Lilia Guadalupe Merodio Reza, que competirá por el Distrito tres de Chihuahua.

También serán lanzadas la convocatoria de la senadora con licencia Graciela Ortiz González, quien competirá por el Distrito 9 de Chihuahua; así como el senador con licencia Ricardo Urzúa por el Distrito 1 de Puebla. La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desechó 171 solicitudes de participación en los procesos internos de selección y postulación de las candidaturas a senadurías y diputaciones federales.

El pasado 18 de enero el Revolucionario Institucional publicó sus convocatorias para elegir a los candidatos a diputados federales y senadores que lo representarán en la elección del 1 de julio de 2018. En estos casos, el partido también podrá postular simpatizantes.

De acuerdo con esos documentos, "los candidatos del partido que aspiren a esos cargos serán electos por Convención de Delegados y la Comisión de Postulación de Candidatos". Dicha comisión elige parte de los candidatos con la finalidad de garantizar la paridad de género; es decir, garantizar que 50% de los abanderados sean hombres y 50% mujeres.