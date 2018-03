Lanza su nuevo sencillo

Over and Over and Over es el nuevo sencillo de Jack White, una canción con muchas influencias de hip hop que forma parte de su próximo álbum de estudio ‘Boarding House Reach’, que será lanzado el próximo viernes 23 de marzo.

En una entrevista para Rolling Stone, el cantante estadunidense declaró que, esta canción la pensó como una colaboración con Jay-Z, sin embargo, por razones no mencionadas ésta no se logró.

Cabe mencionar que el próximo disco de White, se encuentra en la lista de uno de los más esperados del 2018 según Rolling Stone.